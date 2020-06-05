В МИД РФ назвали провокацией высылку российских дипломатов из Чехии

В МИД России отреагировали на высылку российских дипломатов из Чехии, передает ТАСС.

Как отметили в министерстве, подобные действия являются провокацией, за которую надо нести ответственность. В ведомстве пообещали найти адекватный ответ на решение чешских властей.

В МИДе считают, что высылка сотрудников дипмиссии является безосновательной и нанесла серьезный урон российско-чешским отношениям.

Ранее Чехия объявила двух сотрудников посольства России персонами нон грата. По словам премьер-министра республики Андрея Бабиша, высылка дипломатов связана с историей о якобы перевозке в страну яда.

В конце апреля чешские СМИ выпустили материалы о том, что в Прагу прибыл россиянин с дипломатическим паспортом. При себе он якобы имел яд для того, чтобы «отравить местных политиков», которые имеют отношение к демонтажу памятника советскому маршалу Ивану Коневу и переименованию площади перед посольством России в честь Бориса Немцова.