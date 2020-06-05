Замглавы МИД РФ обсудил с послом Греции ситуацию в Ливии

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин по телефону обсудил с послом Греции в России Екатерини Насикой ситуацию в Ливии. Об этом сообщает сайт российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что в ходе телефонного разговора они уделили основное внимание «находящимся на рассмотрении Совета Безопасности ООН вопросам урегулирования конфликтов в регионе Средиземноморья». Вершинин и Насика, обсуждая ситуацию в Ливии, отметили «безальтернативность политического урегулирования в этой стране под эгидой ООН, полезный вклад в которое могли бы внести заинтересованные государства и их региональные объединения, включая ЛАГ и Афросоюз».

Кроме того, они обсудили «задачи согласования предпринимаемых международных усилий в поддержку решений состоявшейся в Берлине 19 января с.г. Международной конференции по Ливии с ливийскими сторонами».

«В этой связи отмечена необходимость скорейшего решения вопроса о назначении нового спецпредставителя Генерального секретаря ООН по Ливии для активизации посреднических усилий», — указано в сообщении.

В Ливии в настоящее время происходят вооруженные столкновения между сторонниками разных лидеров. Страной руководит правительство национального согласия (ПНС) во главе с премьером Файезом Сараджем и «восточное правительство» во главе с Абдаллой Абдуррахаманом ат-Тани. Восточное правительство поддерживает командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар.

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