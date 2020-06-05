Посольство РФ в Чехии назвало провокацией высылку российских дипломатов

Посольство РФ в Праге на странице в Facebook прокомментировало высылку российских дипломатов из Чехии.

В диппредставительстве сообщили, что получили от властей республики официальное уведомление о высылке двух сотрудников. Это решение чешских властей, как считают в посольстве, является сфабрикованной провокацией.

«Данный недружественный шаг, который изначально был основан на бездоказательных обвинениях в СМИ, свидетельствует об отсутствии у Праги желания нормализовать деградировавшие в последнее время не по нашей вине российско-чешские отношения», — говорится в сообщении дипмиссии.

В посольстве заявили, что разочарованы действиями чешских партнеров, так как они оставляют все меньше возможностей для конструктивного диалога.

Ранее Чехия объявила двух сотрудников посольства России персонами нон грата.По словам премьер-министра республики Андрея Бабиша, высылка дипломатов связана с историей о якобы перевозке в страну яда.

В конце апреля чешские СМИ выпустили материалы о том, что в Прагу прибыл россиянин с дипломатическим паспортом. При себе он якобы имел яд для того, чтобы «отравить местных политиков», которые имеют отношение к демонтажу памятника советскому маршалу Ивану Коневу и переименованию площади перед посольством России в честь Бориса Немцова.

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