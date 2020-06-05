Сахалинский депутат назвал сотрясением воздуха призыв японских СМИ «отобрать» Курилы

Депутат Сахалинской областной думы Максим Козлов назвал призыв японского журналиста «отобрать» Южные Курилы у России очередным сотрясением воздуха. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее японский журналист и политолог Юкио Касияма в статье для Wedge Infinity заявил, что РФ должна отдать Японии все четыре острова южной части Курил.

Депутат напомнил, что Москва неоднократно заявляла, что Курильские острова являются неотъемлемой частью российского государства, и Сахалинская дума также неоднократно отстаивала данную позицию.

Он отметил, что подобные высказывания вновь доказывают, что необходимо внести в числе поправок в Конституцию РФ пункт о территориальной целостности страны.

Россия и Япония долгие годы не могут заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны. Основной проблемой является вопрос принадлежности Курильских островов. Токио ссылается на Симодский трактат о торговле и границах, который был заключен между Российской империей и Японией в феврале 1855 года. Согласно документу, из Курильских островов Японии отходили Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи, а остальные признавались российскими владениями.

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