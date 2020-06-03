В ООН призвали США остановить нападения на журналистов

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала США остановить нападения на журналистов во время беспорядков, пишет РИА «Новости».

«Еще больше шокирует то, что это происходит в США, стране, где свобода СМИ и выражение мнения являются фундаментальными принципами, центральными для идентичности страны», — сказала Бачелет.

Комиссар добавила, что произошло минимум 200 нападений на представителей СМИ.

25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в США.

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