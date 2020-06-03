Назначена новая дата выборов президента Польши

Выборы президента Польши состоятся в воскресенье, 28 июня. Об этом заявила спикер нижней палаты сейма (парламента) Эльжбета Витек, передает РИА «Новости».

Согласно польской конституции, дату выборов назначает непосредственно спикер.

Витек добавила, что в ближайшее время данное распоряжение будет официально опубликовано.

Спикер подчеркнула, что если первый тур выборов не определит кандидата – никто из кандидатов не наберет более 50% голосов, то второй тур состоится спустя две недели.

Изначально выборы президента Польши были назначены на 10 мая, но политические споры в стране привели к тому, что власти не успели подготовиться к их проведению в условиях пандемии коронавируса.

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