Посол США в Германии покинул свой пост

Посол США в Германии Ричард Гренелл покидает свой пост. Об этом пишет немецкая газета Handelsblatt.

По информации издания, Гренелл уходит в отставку.

Отмечается, что временным послом Вашингтона в ФРГ станет его заместитель Робин Квинвилль.

Как известно, Гренелл занимал эту должность в течение двух последних лет.

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