Посол США в Германии покинул свой пост
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Посол США в Германии Ричард Гренелл покидает свой пост. Об этом пишет немецкая газета Handelsblatt.
По информации издания, Гренелл уходит в отставку.
Отмечается, что временным послом Вашингтона в ФРГ станет его заместитель Робин Квинвилль.
Как известно, Гренелл занимал эту должность в течение двух последних лет.
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