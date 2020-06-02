В «Партии роста» поддержали голосование по поправкам в Конституцию

Заместитель председателя «Партии Роста» Виктор Звагельский в разговоре с «Газетой.Ru» прокомментировал новую дату голосования по поправкам в Конституцию РФ.

«Дата в данном случае не является какой-то «магической» — это решение, по-видимому, было принято исходя из ситуации с коронавирусом, исходя из той динамики математической модели, которая просчитана. Наверное, эта дата абсолютно нормальная. При этом 100%-ной гарантии, что все так будет, нет — могут быть и рецидивы болезни; но я думаю, все будет нормально», — считает политик.

По его словам, что касается самого голосования — к нему можно по-разному относиться, но если общество в целом его приняло, то в этом ничего плохого нет.

«Другое дело, что события реальной жизни, которые у нас происходят и происходили — они подталкивают нас к тому, чтобы голосование по Конституции включало в себя те пункты, которые будут в полной мере решать проблемы социальных гарантий для граждан. Мы видим, что политическая система страны, которая сегодня столкнулась с непредвиденными вызовами, оказалась к этому тотально неготова. Но это не проблема России, это проблема всего мира. Но мы говорим про нашу страну, и отсутствие четко прописанных социальных гарантий не давало возможность быстро, оперативно решать вопросы, и все решалось, как у нас обычно это бывает в таких ситуациях, ручным управлением на уровне президента», — добавил Звагельский.

Кроме того, отметил он, чтобы подобных ситуаций не было впредь, в новой Конституции, кроме изменения сроков правления президента, должны быть прописаны социальные гарантии, которые должны давать возможность оперативно их выполнять — и в первую очередь это касается регионов.

«Потому что было очень много выпущено стрел и копий в адрес губернаторов, которые несвоевременно оплачивали труд медиков, но при всех сложностях и проблемах винить губернаторский корпус не стоит — дело в отсутствии законодательной базы и именно конституционных прав граждан, которые должны быть прописаны в основном законе. Поэтому это очень важно», — подчеркнул он.

Наконец, Звагельский считает, что голосование будет организовано на крайне высоком уровне.

«Я практически не сомневаюсь, что голосование за Конституцию пройдет на высочайшем уровне, с минимумом нарушений. Это будет самый красивый плебисцит, и самый хороший выборный процесс, на высочайшем уровне. И хотелось бы, чтобы высокая планка, которая будет достигнута 1 июля, сохранилась на все виды выборов — и сентябрьские этого года, и самое главное — 2021 года. Чтобы у нас все процессы выборные были под стать тем процессам, которые будут 1 июля. Это очень важно. А то наступят наши застарелые проблемы с выборами, с подсчетом голосов. Для президента очень важно, чтобы это прошло идеально, и планку эту нужно держать», — подытожил он.