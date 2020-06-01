Канада не хочет возвращения России на саммит G7
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Канада считает, что России не следует возвращаться на саммит G7. Об этом сообщает Reuters.
Соответствующее мнение выразил в рамках беседы с журналистами премьер-министр страны Джастин Трюдо.
Он отметил, что Россия ранее была исключена из саммита «Большой семерки».
»(Россия. — примечание «Газеты.Ru») остается за пределами G7 и будет там и дальше находиться», — добавил Трюдо.
Ранее президент США Дональд Трамп решил пригласить на саммит G7 Россию, Южную Корею, Австралию и Индию.
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