Канада не хочет возвращения России на саммит G7

Канада считает, что России не следует возвращаться на саммит G7. Об этом сообщает Reuters.

Соответствующее мнение выразил в рамках беседы с журналистами премьер-министр страны Джастин Трюдо.

Он отметил, что Россия ранее была исключена из саммита «Большой семерки».

»(Россия. — примечание «Газеты.Ru») остается за пределами G7 и будет там и дальше находиться», — добавил Трюдо.

Ранее президент США Дональд Трамп решил пригласить на саммит G7 Россию, Южную Корею, Австралию и Индию.

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