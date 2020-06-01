Партия пенсионеров поддерживает проведение голосования по поправкам в Конституцию 1 июля

Председатель Центрального совета Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Владимир Бураков, комментируя «Газете.Ru» решение провести голосование по поправкам в Конституцию 1 июля, заявил, что считает его оптимальным.

«Партия поддерживает данное решение, потому что мы, честно говоря, были настроены на 22 апреля и когда было обсуждение в Общественной палате среди партий, которые должны принимать участие в том числе за контролем голосования, мы отметили, что в приоритете должна быть безопасность и здоровье людей, и одни из первых предложили перенести дату голосования», — сказал политик.

Он отметил, что партия выступает за то, чтобы «во время голосования были соблюдены все нормы, которые позволили бы не допустить распространение вируса». «По тем данным, которые у нас есть, избирательные комиссии очень внимательно подходят к организации голосования. Избиратели будут обеспечены антисептическими средствами, индивидуальными ручками и многим другим, чтобы граждане, которые придут на избирательные участки, были в безопасности», — добавил Бураков.

В то же время он считает, что не стоит откладывать голосование. «На сегодняшний день, конечно, пик заболевания сходит на нет и оттягивать вопрос голосования по поправкам в Конституцию, наверное, уже нельзя, и я думаю, что время проведения голосования наиболее оптимально выбрано: летний период, и людям можно будет также прогуляться по улице, и я думаю, что они уже и сейчас начинают активно выходить на улицу, невзирая на погоду», — сказал председатель Центрального совета партии.

По словам Буракова, партия пенсионеров «заинтересована в том, чтобы как можно быстрее были приняты поправки по Конституции». «Мы внесли предложение по ряду редакций статей Конституции, но на сегодняшний день приняты только две наших поправки — в статью 75 по вопросу пенсионного обеспечения, потому что в Конституции 1993 года даже слова «пенсионер» не было. На сегодняшний день, к сожалению некоторые законодатели и наши чиновники предлагают нормативные документы, которые не отвечают понятию «справедливого пенсионного обеспечения». Поэтому мы крайне заинтересованы в этом», — подчеркнул он.

Политик рассказал и о второй поправке, которая была предложена партией. «Она связана с воспитанием у молодого поколения чувства патриотизма и уважительного отношения к людям старшего поколения. Мы, наверное, с 2016 года часто говорим о том, что в нашем обществе пропадает чувство у молодого поколения уважительного отношения к старшему поколению не только к людям посторонним, но и иногда к своим бабушкам, дедушкам, родителям. Очень важно для нас, чтобы наше общество возвращалось к культурно-нравственным традициям, которые присущи российскому народу», — заключил Бураков.