Песков заявил, что Путин не находится в изоляции на фоне пандемии
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Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что глава государства не находится в изоляции на фоне пандемии. Об этом сообщает ТАСС.
«Президент не находится в изоляции, он активно работает, вы видите, есть и очные встречи, есть и заочные, есть и видеоконференции», — рассказал пресс-секретарь.
Он добавил, что трудно представить, сколько времени Путин находится на телефонной связи с главами регионов, с руководством министерств, с главами крупных инфраструктурных компаний.
При этом Песков отметил, что количество очных встреч у российского лидера значительно сократилось.
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