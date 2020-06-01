Песков заявил, что Путин не находится в изоляции на фоне пандемии

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что глава государства не находится в изоляции на фоне пандемии. Об этом сообщает ТАСС.

«Президент не находится в изоляции, он активно работает, вы видите, есть и очные встречи, есть и заочные, есть и видеоконференции», — рассказал пресс-секретарь.

Он добавил, что трудно представить, сколько времени Путин находится на телефонной связи с главами регионов, с руководством министерств, с главами крупных инфраструктурных компаний.

При этом Песков отметил, что количество очных встреч у российского лидера значительно сократилось.

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