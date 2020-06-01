Пашинян продолжит исполнять обязанности премьера Армении, несмотря на COVID

Премьер-министр Армении Никола Пашинян продолжит исполнять свои обязанности, несмотря на выявленную у него коронавирусную инфекцию. Об этом сообщил его пресс-секретарь Мане Геворкян, передает «Интерфакс».

По ее словам, премьер все еще участвует в заседаниях в режиме видеоконференций. В настоящее время его самочувствие хорошее.

Также она отметила, что в администрации премьер-министра проведение тестов на COVID-19 пока не запланированы.

Ранее Пашинян заявил, что у него и его семьи обнаружили коронавирус. Премьер отметил, что скорее всего заразился во время одного из совещаний «через официанта, который приносил воду в стаканах» без перчаток, у него также нашли вирус.

«Буду работать из дома», — уточнил Пашинян.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Премьер-министр Армении заразился коронавирусом