В Кремле назвали инсинуациями заявления о «русском следе» в беспорядках в США
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявления о якобы причастности России к беспорядкам в США инсинуациями, передает корреспондент «Газеты.Ru».
«Инсинуации являются абсолютно неправильными и ошибочными. Подобные инсинуации никак не могут отражать официальную точку зрения Вашингтона», — заявил Песков.
Он отметил, что в Кремле следят за тем, что происходит в США. Он подчеркнул, что происходящие там собятия являются внутренним делом страны.
«Мы никогда не вмешивались в американские дела и не собираемся вмешиваться сейчас», — сказал Песков.
Ранее экс-советник по национальной безопасности администрации бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заявила, что за акциями протеста и беспорядками после гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицейскими, может стоять Россия.
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