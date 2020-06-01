В МВД Белоруссии заявили, что ситуация в стране накануне выборов накаляется

Первый заместитель министра внутренних дел Белоруссии Геннадий Казакевич в эфире телеканала «Беларусь 1» оценил обстановку в республике перед грядущими выборами президента.

По его словам, ведомство констатирует, что «ситуация накануне выборов серьёзно накаляется».

Казакевич отметил, что речь идет «не о каких-то разовых нарушениях общественного порядка или избирательного законодательства». Он заявил, что в министерстве видят «спланированные подготовленные акции». Первый замминистра МВД Белоруссии также подчеркнул, что у ведомства имеются силы для предотвращения угроз.

Ранее стало известно, что президентские выборы в Белоруссии состоятся 9 августа.

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