В Госдуме сочли испытания ракет «Нептун» на Украине тактикой запугивания крымчан

В Госдуме предполагают, что Украина разочаровалась в эффективности западных санкций против России, поэтому перешла к тактике запугивания жителей Крыма путем проведения военных испытаний. Об этом заявил РИА «Новости» депутат Руслан Бальбек.

Парламентарий считает, что украинская сторона не отказывается от идеи о силовом возвращении Крымского полуострова. Государство некоторое время работало над совершенствованием наступательных видов вооружений, чтобы показать: «смотрите, наши ракеты и до Крымского моста долетят».

При этом испытания крылатых ракет на Украине происходят в то же время, когда Киев заявляет о миролюбии и заботе о своих якобы гражданах, проживающих в Крыму, заметил депутат.

«Это наглая ложь и беспардонный цинизм. Это тактика запугивания крымчан», — добавил Бальбек.

Он напомнил, что российские войска смогут оперативно уничтожить любую цель, если она будет представлять опасность для полуострова.

Ранее стало известно, что на полигоне Алибей в Одесской области успешно завершились испытания украинских крылатых ракет Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун».

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