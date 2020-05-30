В США рассекретили данные о беседах экс-советника Трампа Флинна и бывшего посла РФ

Американская разведка рассекретила данные о беседах бывшего советника президента США Дональда Трампа Майкла Флинна и экс-посла России в Вашингтоне Сергея Кисляка. Об этом говорится в заявлении главы нацразведки США Джона Рэтклиффа, размещенном на сайте ведомства.

В заявлении отмечается, что офис директора американской нацразведки рассекретил стенограммы разговоров, которые имеют отношение к Флинну.

До этого ведомство уже рассекретило часть документов, касающихся Флинна.

Ранее Флинн признался в дезинформации ФБР о контактах с послом России в США (тогда им был Сергей Кисляк. – прим. ред.), а также о деловых связях с Турцией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Хорошая беседа»: Трамп рассекретит контакты с российским послом

— Трамп назвал «изменой» расследование в отношении экс-советника Флинна

— Минюст США прекращает уголовное дело против экс-советника Трампа