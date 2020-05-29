В Белоруссии задержали блогера за пикет по сбору подписей на выдвижение в президенты

В Белоруссии задержали блогера Сергея Тихановского, который планировал выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах, передает Sputnik Беларусь.

Тихановский ранее не смог зарегистрировать инициативную группу для сбора подписей в поддержку своего выдвижения, поскольку на тот момент отбывал административный арест. Инициативную группу зарегистрировала его супруга Светлана Тихановская. Сам блогер стал руководителем группы.

Задержание произошло в городе Гродно во время пикета, на котором блогер собирал подписи в поддержку супруги. Сотрудники ОМОН задержали еще около 10 человек, в том числе из штаба Тихановской.

Заместитель начальника УВД Александр Шастайло объяснил задержание тем, что во время пикета произошел конфликт, в котором пострадал один из сотрудников милиции.

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