В Госдуме назвали недальновидным разрыв Трампа с ВОЗ

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал недальновидным решение президента США Трампа разорвать отношения с ВОЗ, пишет «Интерфакс».

«Разрывать отношения с ВОЗ в такой непростой момент в мире - это, конечно, недальновидно и абсолютно неправильно», — сказал Чепа.

Депутат отметил, что это может негативно сказаться на деятельности ВОЗ, потому что США вносили большие взносы.

Чепа добавил, что Трамп пытается «переложить ответственность» за высокую заболеваемость коронавирусом внутри страны.

Ранее Трамп объявил, что США разрывают отношения с ВОЗ, обвинив организацию в сотрудничестве с Китаем, который не смог сдержать коронавирус внутри страны, и в несвоевременном уведомлении мирового сообщества об угрозе.

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