Трамп решил разорвать отношения с ВОЗ

Американский президент Дональд Трамп в ходе пресс-конференции заявил, что США разрывают отношения с ВОЗ.

Свое решение он объяснил тем, что организация не провела требуемые Вашингтоном реформы.

Средства, предназначенные ВОЗ, как рассказал Трамп, будут перенаправлены на нужды здравоохранения по всему миру.

Ранее Трамп поставил ВОЗ ультиматум: организация должна изменить формат работы в течение месяца, или Вашингтон окончательно прекратит ее финансирование и отзовет свое членство.

По словам Трампа, он не может позволить деньгам налогоплательщиков поддерживать организацию, которая не представляет интересы США.

Американский лидер не раз упрекал ВОЗ в сговоре с Китаем и невыполнении своих обязанностей.