Путин заявил, что поддержит Ситникова на выборах главы Костромской области

Президент России Владимир Путин заявил, что поддержит губернатора Костромской области Сергея Ситникова в выборах главы региона в 2020 году. Об этом сообщает РИА «Новости».

У Путина в пятницу состоялась встреча с Ситниковым по видеосвязи. Губернатор напомнил, что срок его полномочий заканчивается в сентябре 2020 года и попросил одобрения главы государства для участия в предстоящих выборах главы региона.

«Сергей Константинович, я уже дал оценку вашей работы, она в целом положительная. Поэтому я с удовольствием вас поддержку», — сказал Путин.

При этом он отметил, что главное – это поддержка людей и их оценка на предстоящих выборах.

«Сергей Константинович, я уже дал оценку вашей работы, она в целом положительная. Поэтому я с удовольствием вас поддержку», — сказал Путин.

При этом он отметил, что главное – это поддержка людей и их оценка на предстоящих выборах.

Сергей Ситников занял должность врио губернатора Костромской области в 2012 году, позже областная дума наделила его полномочиями губернатора. На выборах губернатора Костромской области в 2015 году он баллотировался от партии «Единая Россия» и одержал победу.

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