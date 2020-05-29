Всех сенаторов протестируют на коронавирус 31 мая
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Председатель международного комитета Совфеда Константин Косачев заявил, что российские сенаторы пройдут тестирование на коронавирус перед планерным заседанием в воскресенье. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, очередное тестирование на коронавирус пройдет 31 мая с 10.00 до 14.00 мск.
Косачев добавил, что планерное заседание палаты состоится 2 июня.
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