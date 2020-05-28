Трамп проведет конференцию по Китаю 29 мая

Президент США Дональд Трамп проведет пресс-конференцию по Китаю 29 мая, пишет Reuters.

Предполагается, что событие будет посвящено законопроекту о национальной безопасности в Гонконге, который разрабатывается Китаем. Как заявили власти КНР, закон позволит эффективнее поддерживать порядок в регионе.

24 мая помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил о намерении США ввести санкций против Китая, если автономность Гонконга будет ущемляться. Позже Трамп объявил, что в ближайшие дни сделает заявление о возможной реакции США на действия КНР в Гонконге.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В КНР одобрили резолюцию о разработке закона о безопасности в Гонконге

— Китай отказался обсуждать ситуацию вокруг Гонконга

— Помпео заявил, что Гонконг больше не автономен от Китая