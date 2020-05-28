Премьер Госсовета КНР заявил о новых вызовах в отношениях с США

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян заявил, что отношения Китая и США в последнее время сталкиваются с новыми проблемами и вызовами. Об этом пишет ТАСС.

Он отметил, что обе страны выигрывают от сотрудничества и теряют от конфронтации, поэтому имеющиеся недопонимания необходимо урегулировать.

Ли Кэцян подчеркнул, что есть ряд сфер, в которых необходимы совместные усилия США и КНР. В первую очередь, это противодействие различным вызовам.

Премьер также добавил, что экономики двух стран сильно взаимосвязаны. При этом из-за разницы в социальных, культурных и исторических системах разногласия неизбежны.

«Налаживание китайско-американских отношений отвечает интересам народов обеих стран и жителей всего мира», — сказал он.

В противном случае, ухудшение отношений между двумя странами навредит всему миру, считает Ли Кэцян.

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