Китай отказался обсуждать в ситуацию вокруг Гонконга

Китай отказался обсуждать в Совете Безопасности ООН ситуацию вокруг Гонконга, передает РИА «Новости» со ссылкой на постпредства Соединенных Штатов при организации.

Ранее официальный Пекин пришел к выводу, что законодательный совет Гонконга не может принять закон о национальной безопасности с учетом политической ситуации в районе. По данной причине подобная инициатива была внесена на рассмотрение Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) в обход гонконгского парламента. Советник американского президента по национальной безопасности Роберт О`Брайен заявил, что США могут ввести санкции против КНР, если Пекин, используя законопроект о национальной безопасности, «захватит» Гонконг.

«США призвали провести виртуальное заседание Совбеза для обсуждения… предложенного КНР закона о национальной безопасности. <...> Неудивительно, что КНР отказалась разрешить проведение этой виртуальной встречи в СБ», — сообщили в постпредстве США.

В свою очередь китайский постпред при ООН Чжан Цзюнь заявил, что Китай категорически отвергает необоснованную просьбу США о проведении заседания СБ. Цзюнь отметил, что законодательство о национальной безопасности Гонконга является внутренним делом КНР.

«Факты снова и снова доказывают, что США являются источником проблем в мире», — добавил постпред Китая, призвав американскую сторону немедленно прекратить «политику силы и практику запугивания».

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