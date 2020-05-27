Верховый суд отклонил иск Игнатьева в части прав на соцгарантии

Верховный суд России отклонил иск экс-главы Чувашии Михаила Игнатьева в части прав на социальные гарантии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

В иске Игнатьев просит признать указ о досрочном прекращении его полномочий незаконным. Кроме того, он призывает изменить указ и внести в него факт частичной утраты трудоспособности в период нахождения на посту главы региона.

Помимо этого, Игнатьев попросил предоставить ему право на дополнительные социальные гарантии, которые предусмотрены законодательством России и Чувашии.

Заявление экс-главы в части об установлении факта частичной нетрудоспособности и установлении прав на дополнительные соцгарантии Верховный суд отклонил в связи с неподсудностью данному суду.

Ранее Игнатьев был отправлен в отставку «в связи с утратой доверия».

Это произошло после того, как в сети появилось видео, на котором Игнатьев призвал «мочить журналистов», а после в ходе вручения ключей сотрудникам МЧС, поднял руку с ключами вверх, чтобы сотрудник подпрыгнул за ними. В аппарате главы Чувашии назвали инцидент с ключами шуткой.

На пост главы Чувашии российский лидер временно назначил Олега Николаева, который будет исполнять обязанности до вступления в должность лица, избранного главой Чувашской Республики.