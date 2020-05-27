Путин заявил о поддержке Островского на выборах губернатора Смоленской области

Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Смоленской области Алексеем Островским заявил, что поддержит его кандидатуру на выборах главы региона, пишет РИА «Новости».

«Безусловно, я только буду приветствовать, если вы решили выдвигать свою кандидатуру», — ответил Путин на просьбу Островского поддержать его на выборах.

Путин подчеркнул, что конечную оценку работы губернатора дадут жители региона.

Алексей Островский — член ЛДПР. В 2012 году был назначен временно исполняющим обязанности губернатора, позже утвержден в должности. В 2015 году Островский победил на выборах главы Смоленской области, получив 65% голосов.