Путин обсудил с президентом Финляндии сотрудничество в борьбе с COVID-19

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Финляндии Саули Ниинистё, на которых обсудил сотрудничество двух стран в борьбе с COVID-19, передает пресс-служба Кремля.

Как сообщается, в ходе телефонной беседы между ними было отмечено «налаженное полезное сотрудничество между профильными ведомствами» двух стран «по вопросам противодействия коронавирусной инфекции» нового типа.

Отмечается, что Путин и Ниинистё также обменялись мнениями по международной и региональной повестке дня, в том числе арктической тематике.

По последним данным, в России выявлено 370,6 тысяч случаев коронавируса нового типа, выздоровели 142,2 человек, умерли 3968 пациентов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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