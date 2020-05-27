Чеснаков отметил пользу введения дистанционного голосования по всей России

Эксперт Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в беседе с «Газетой.Ru» указал на ряд плюсов, которые возможны при введении дистанционного голосования по всей России.

«Я максимально поддерживаю данную инициативу [введения электронного голосования на выборах в целом по стране], считаю, что чем раньше будут введены инструменты для электронного дистанционного голосования через сеть Интернет, в первую очередь, тем лучше для нашей политической системы и для самих партий», — отметил он.

Политолог обратил внимание, что у этого есть несколько причин. «Это [электронное голосование] позволит привлечь дополнительные электоральные массы: группы поддержки, людей, которые сегодня не вовлечены в избирательный процесс по тем или иным причинам. Кроме того, это создаст условия для новых способов агитации и пропаганды, это сделает процедуру более прозрачной и технологически доступной и т.д.», — подчеркнул он преимущества дистанционного голосования.

Чеснаков добавил, что и другие государства стараются отказаться от некоторых форм голосования. «В целом, сегодня весь мир движется в сторону отказа от устаревших форм социальной и политической активности. Та форма активности, которую мы привыкли воспринимать как урну, то есть голосование бумажными бюллетенями в урны в специально отведенных помещениях — это анахронизм. Чем раньше мы от него откажемся, тем лучше, дешевле, быстрее будет протекать электоральный избирательный процесс», — подчеркнул он.

Ранее политолог подчеркивал, что электронный праймериз «должен развиваться как можно глубже» в «Единой России». По его словам, это поможет «повысить качество участия партии в электоральных процессах». Чеснаков отметил, что электронное голосование стоит «рассматривать как долгосрочный тренд».

Политолог считает, что в жизнь партии стоит внедрять электронные процедуры. Например, проводить «широкие дискуссии внутри партии, голосовать по проектам законов», а также организовывать опросы, которые не касаются принятия законов. Таким образом можно было бы повысить «доверие к электронным процедурам у самих участников».