Совет ЕС одобрил упрощение визового режима с Белоруссией

Совет Европейского союза утвердил в среду, 27 мая, соглашение об упрощении визового режима с Белоруссией. Об этом сообщает ТАСС.

«Сегодня Совет [ЕС] одобрил решение о заключении соглашения об упрощении визового режима и соглашения о реадмиссии с Белоруссией», — говорится в распространенном в Брюсселе сообщении.

Ранее сообщалось, что соглашение предусматривает снижение стоимости визы на пребывание в ЕС для граждан Белоруссии до 35 евро. Большинство визовых процедур для них сотрудники диппредставительств будут оформлять в течение 10 дней, а срок пребывания на территории ЕС увеличится с 90 до 180 дней в году.

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