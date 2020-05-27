В Кремле назвали иск Игнатьева не главным вопросом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что судебный иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева не является для Кремля главным вопросом в настоящее время, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Мы действительно видели сообщения об этом. Мы об этом узнали из сообщений СМИ, и для нас это не является главным вопросом», — сказал Песков.

Ранее СМИ сообщили, что экс-губернатора Чувашии Михаила Игнатьева еще 7 мая госпитализировали в реанимацию одной из больниц Санкт-Петербурга с двусторонним воспалением легких.

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