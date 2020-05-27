В ВОЗ отметили важность независимого расследования причин появления COVID-19

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адхан Гебрейесус в ходе переговоров с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном заявил о важности проведения независимого расследования причин возникновения коронавируса в мире, передает «Интерфакс».

Во время разговора Джонсон отметил, что он и страна поддерживает международные силы, направленные на борьбу с инфекцией, а также действия ВОЗ И ООН.

Кроме того Гебрейесус и Джонсон согласились, что независимое расследование поможет не только установить точную причину случившегося, но и извлечь уроки, чтобы предотвратить будущие пандемии.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— ВОЗ приостановила испытания гидроксихлорохина как лекарства от COVID-19

— Биолог попросила не стремиться скорее переболеть коронавирусом

— Ученые обнаружили новый способ передачи коронавируса