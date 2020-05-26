Министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил режим полетов над Калининградской областью, передает РИА «Новости».

«Мы ограничили дальность полетов над Калининградской областью с учетом ее географических особенностей и используя созданный американцами прецедент в отношении Аляски», — заявил глава ведомства.

Он напомнил, что Калининградская область и Аляска являются полуэксклавами. По словам Лаврова, Россия абсолютно зеркально действиям США в отношении Аляски определила режим полетов для Калининградской области.

«Так же, как на Аляске, установлена максимальная дальность полета в соответствие с приложением к Договору об открытом небе, так и мы установили максимальную дальность полета для Калининградской области», — сказал он.

Ранее США вышли из Договора по открытому небу. Причиной выхода названо то, что якобы Россия не соблюдает условия договора. При этом американский президент Дональд Трамп не исключил, что решение может измениться, если Москва начнет следовать документу. Москва опровергла обвинения Вашингтона в нарушении договора.

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