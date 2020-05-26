Президент России Владимир Путин бросил ручку на стол во время совещания по борьбе с паводками и пожарами, передает РИА «Новости».

Глава государства говорил о том, что стихийные бедствия угрожают жизни людей, а также оставляют россиян без жилья. После этого он кинул на стол ручку, которую долго перебирал в руках.

В онлайн-совещании принимали участие глава МЧС Евгений Зиничев, глава Минтранса Евгений Дитрих, глава Минприроды Дмитрий Кобылкин и руководители нескольких регионов.

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