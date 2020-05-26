Эксперт заявил о неконструктивности критики в адрес Памфиловой

Директор Института новейших государств Алексей Мартынов отметил неконструктивность критики в адрес председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой в беседе с «Газетой.Ru».

«Слово «критика» в данном случае стоит употреблять в кавычках, потому что эти высказывания не конструктивны, я бы назвал это окольным шельмованием в отношении председателя ЦИК. Это просто неприемлемо. Я предполагаю, что это системное действие, которое реализуют подобные люди всегда накануне серьезных электоральных процедур в попытке внести дестабилизацию в общественно-политические настроения в нашей стране», — обратил он внимание.

«Все это очень неприятно и, я бы даже сказал, грязно, со стороны прекрасных рукопожатных людей. Стоит обратить внимание, что Элла Александровна до того, как стала членом ЦИК, была довольно ярким политиком в ряду, скажем, системной демократической оппозиции. Она последовательно отстаивала свои взгляды и, казалось бы, она как политик идейно близка к этой категории, но тем не менее мы видим, что происходит», — добавил политолог.

В частности, он подчекрнул системность действий оппозиции. «Накануне серьезных электоральных процедур со стороны этих людей обостряется критика и ЦИКа в целом, и председателя, в частности. Мы это помним и в отношении предыдущего состава ЦИКа под руководством [политика Владимира] Чурова. По отношению к нему применяли нелицеприятные эпитеты с переходом на личности. Сегодня под такой обструкцией несистемных и системных оппозиционеров оказалась Элла Памфилова», — отметил он.

Мартынов предположил, что высказывания в ее адрес связаны больше не с личностью Памфиловой, сколько с занимаемым ею постом. По его словам, это происходит «с целью посеять определенное недоверие к электоральным процедурам, постараться дестабилизировать обстановку, тем более сейчас, когда общество взволновано мерами самоизоляции, связанными с борьбой с распространением коронавируса». «Честно говоря, мне кажется, они переходят все мыслимые пределы. С другой стороны, это косвенно говорит о том, что ЦИК прекрасно работает под руководством Памфиловой, обеспечивая предстоящее голосование по поправкам, его законность и легитимность», — подчеркнул собеседник издания.