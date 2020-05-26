Костин оценил перспективы «Единой России» в новом электоральном цикле

«Единая Россия» в нынешних непростых условиях, выбрала оптимальный путь - ответить общественному запросу на солидарность, поддержку тех, кому нужна помощь и совместные действия с теми, кто борется с вирусом, считает глава Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин.

«Партия не ушла на «самоизоляцию», она стала площадкой, на которой была организована работа десятков тысяч волонтеров, где принимались пакеты законов, ориентированных на поддержку различных сфер жизни страны, — пишет Костин в колонке для «Российской газеты». — Именно «Единая Россия» собрала более 400 млн руб., которые были направлены на проекты поддержки, медучреждениям переданы десятки автомобилей, тысячи компьютеров для удаленного обучения школьников, а также многое другое, что востребовано в условиях борьбы с вирусом».

Перед партконференцией, состоявшейся летом прошлого года, Дмитрий Медведев, в своей программной статье «ЕР - курс на перемены» писал, что «Единая Россия» «должна помогать сегодня, а не завтра, быть полезной там, где наше участие необходимо, а не там, где нам привычнее и удобнее». Партийные институции в центре и на местах смогли, на мой взгляд, найти те формы работы, на которые был реальный запрос: помощь людям из групп риска, поддержка врачей, организация удаленного обучения и многое другое».

Партия смогла ответить на запрос «искренности» и «сопричастности», считает Костин.

Кроме того, реалии жизни подтолкнули «Единую Россию» к тому, чтобы роль агрегатора сервисов социальной направленности внедрялась быстро, без раскачки, с колес, констатирует он.

«Важно, что сейчас, когда многие процедуры перешли в онлайн-формат, «Единая Россия» - единственная из партий, использующая при выдвижении кандидатов на выборах, процедуру предварительного голосования, - не отказалась от ее проведения. Судьбы кандидатов-единороссов в этом году будут дистанционно решать почти 700 тысяч зарегистрировавшихся выборщиков. Это важный опыт - на его основе партии предстоит проектировать предстоящие избирательные кампании. По сути, сейчас создается и апробируется новая, актуальная вызовам, коммуникационная модель партии на базе цифровой платформы, — подчеркивает глава ФоРГО. — Партия меняется, в политику идет все больше новых, интересных, «некарьерных» лидеров мнений, людей из реальной экономики и социальной сферы, которые на своем опыте знают о проблемах и имеют понятное представление, как их решать».

Костин также напомнил, что если использовать сухой язык статистики, то показатели партии за последние 8 лет выглядят безупречно — списки «Единой России» стабильно получают большинство в кампаниях регионального и муниципального уровня. «А на выборах в Государственную Думу в 2016 году список ЕР, возглавляемый Дмитрием Медведевым, получил 54,2% голосов, и еще 203 единоросса были избраны в одномандатных округах. Как говорят в футболе - счет на табло», — резюмировал Костин.