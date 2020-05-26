Ушел из жизни перенесший коронавирус первый министр энергетики РФ Владимир Лопухин

Писатель Денис Драгунский на своей странице в Facebook сообщил о смерти первого главы Министерства топлива и энергетики РСФСР/РФ Владимира Лопухина. Об этом пишет ТАСС.

Драгунский в своей публикации отметил, что Лопухин скончался в результате заболеваний, вызванных коронавирусом.

Владимиру Лопухину было 69 лет. Он был главой энергетического ведомства с 10 ноября 1991 года по 30 мая 1992 года. Кроме того, он был советником российского правительства по вопросам международного экономического сотрудничества и топливно-энергетического комплекса и внештатным советником и. о. премьер-министра Егора Гайдара.

В последние годы жизни был на руководящих должностях в финансовых и инвестиционных организациях.