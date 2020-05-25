Нетаньяху: аннексия Западного берега Иордана состоится в июле
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что распространение суверенитета Израиля на территории Западного берега реки Иордан начнется в июле, переносить эту дату власти не намерены, сообщает РИА «Новости».
«Это большая возможность, и ее нельзя упустить. Что касается распространения суверенитета — у нас есть назначенный срок в июле, и мы не намерены его менять», — сказал премьер на заседании партии «Ликуд» в парламенте страны.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о планах нового коалиционного правительства Израиля ввести войска в ряд подконтрольных Палестине территорий, где находятся еврейские поселения, в рамках плана мирного палестино-израильского регулирования.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты намерены признать эти территории частью Израиля.
Россия в свою очередь заявила, что данные действия «могут спровоцировать опасный виток насилия на палестинских территориях» и призвала стороны вернуться к переговорам.
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