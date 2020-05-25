У главы Тувы выявлен коронавирус

У главы Тувы Шолбана Кара-оола подтверждена коронавирусная инфекция COVID-19, передает РИА «Новости» со ссылкой пресс-секретаря руководителя региона Долаану Салчак.

Она отметила, что самочувствие у Кара-оола «нормальное».

По словам Салчак, глава региона госпитализирован в Республиканскую инфекционную больницу. Он находится под наблюдением врачей и уже получает необходимое лечение, сообщила пресс-секретарь.

«Глава республики поставил первоочередные задачи перед своими заместителями. Исполнение своих обязанностей возложил на первого заместителя Александра Брокерта, однако сам остается на прямой связи и руководит дистанционно», — добавила Салчак.

Ранее глава Тувы сообщил о своей госпитализации из-за «серьезной заразы».

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