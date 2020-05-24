Нетаньяху прибыл в суд

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, обвиняемый в коррупции и обмане общественного доверия, прибыл в суд в Иерусалиме, пишет РИА «Новости».

Среди крупных обвинений Нетаньяху — получение взятки по так называемому «делу 4000». Премьер подозревается в лоббировании интересов крупной телекоммуникационной группы «Безек» в обмен на продвижение на популярном новостном ресурсе Walla!.

Также обвинение утверждает, что Нетаньяху получал эксклюзивные сигары и шампанское от голливудского продюсера Арнона Мильчин. Стоимость «подарков» оценивается в $300 тысяч. Предполагается, что взамен продюсер получал благосклонность к своим личным и деловым интересам.

Кроме того, Нетаньяху подозревается в оказании политических услуг в обмен на свой позитивный образ в СМИ.

Сегодня состоится первое техническое заседание суда, где адвокаты смогут ознакомиться с содержанием дела, а также будет обсуждаться порядок слушаний. Вопреки просьбам израильских СМИ, судебный процесс не будет транслироваться. Ожидается, что суд заслушает около 300 свидетелей, что может растянуть процесс на месяцы или даже годы.

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