Совфед предупредил об опасностях заигрывания Лукашенко с Западом

Сенатор Алексей Пушков предупредил об опасности интереса президента Белоруссии Александра Лукашенко к западным страна. Об этом сообщает портал «Украина.ру».

Он напомнил о судьбах бывших президентов Грузии и Украины Эдуарда Шеварднадзе и Виктора Януковича, которые также проявляли заинтересованность в этом направлении.

«Игра США на постсоветском пространстве такова, чтобы привести к власти выгодных им лиц», — заявил Пушков.

По его мнению, несмотря на наличие поля для маневра у Белоруссии, западные представители стремятся сменить строй в республике, а не развивать отношения.

Сенатор добавил, что у тех, кто маневрирует, существует риск «переиграть». Он также выразил мнение, что в вопросе сотрудничества западных представителей с Белоруссией есть «политический подтекст», о чем, по его словам, знает сам Лукашенко.

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