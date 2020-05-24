Экс-депутат Рады назвала условие непобедимости России

Экс-депутат Верховной рады Украины Анна Герман назвала условие непобедимости России. Соответствующее заявление она сделала в эфире NewsOne.

Она отметила, что ряд политических мировых сил предпринимал попытки «вить веревки» вокруг России, чтобы «сделать ее более податливой».

Бывший депутат добавила, что Россия является непобедимой, когда с ней Украина, поэтому политические мировые силы пытались «оторвать» от России Украину.

По ее мнению, главным «козырем» украинской стороны является то, что страна представляет «островок стабильности» в Европе.

»(Украина может. — примечание «Газеты.Ru») быть таким мостом, через который можно было безопасно идти в Россию и из России — на Запад», — подчеркнула Герман.

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