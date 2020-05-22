Жириновский намерен баллотироваться в президенты в 2024 году

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что будет баллотироваться на пост президента в 2024 году. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия-24».

Он напомнил, что находится в высшем органе государственной власти последние 30 лет и шесть раз был кандидатом в президенты.

«И в 2024 году тоже буду кандидатом в президенты», — отметил Жириновский.

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