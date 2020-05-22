Кличко попросил правительство Украины ослабить карантин в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко попросил украинское правительству разрешить столице начать второй этап ослабления карантина. Об этом сообщает «Укринформ».

Он уведомил, что призвал кабмин страны позволить ввести не все послабления карантинного режима, а только те, которые «критически необходимы городу и бизнесу».

Так, Кличко попросил 23 мая возобновить работу общественного транспорта, разрешить открытие в Киеве торговых заведений до 1 тысячи кв.

«С учетом позиции правительства город завтра утром проведет заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и примет окончательное решение, учитывая недельную динамику заболевания столицы», — добавил Кличко.

За минувшие сутки в украинской столице выявили 47 случаев COVID-19. За все время в Киеве было зарегистрировано 2 522 случаев заражения, среди которых 58 смертельных, 338 пациентов вылечились.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— На Украине число случаев коронавируса превысило 20 тысяч

— Летальность COVID-19 на Украине не превышает 2,4%