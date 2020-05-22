Небензя обозначил отправную точку воссоединения Крыма с Россией

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что в 2014 году Украина сама открыла путь к воссоединению Крыма с Россией. Об этом пишет ТАСС.

Он сказал, что отправной точкой событий в Крыму стало нарушение гарантов соглашения между экс-президентом Украины Виктором Януковичем и оппозицией, в качестве которых выступали главы МИД Германии, Франции и Польши и захват власти в Киеве оппозицией.

Об этом Небензя заявил в ходе заседания Совета Безопасности ООН по так называемой формуле Арриа. На встрече присутствовали постпреды Германии, Франции и Чехии, а также представитель Евросоюза. Они заявили, что не признают воссоединение Крыма с Россией и считают его нарушением международного права.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.