Президентские выборы в Молдавии состоятся 1 ноября

Депутаты парламента Молдавии приняли решение, что выборы президента республики должны состояться 1 ноября. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на спикера молдавского парламента Зинаиду Гречаный.

По ее словам, на заседании парламента было предложено назначить этот день датой проведения президентских выборов.

«Принято голосами 50 депутатов», — сказала Гречаный.

Ранее президент Молдавии Игорь Додон предложил парламенту страны провести выборы главы государства 1 ноября 2020 года.

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