Мика Бжезински обсудит с главой Твиттера блокировку твитов Трампа

Телеведущая Мика Бжезински объявила, что проведет встречу с главой Twitter Джеком Дорси по поводу твитов президента США Дональда Трампа, пишет Mediate.

Последние недели Трамп намекает в Twitter, что Джо Скарборо, муж и соведущий Мики Бжезински по программе Morning Joe, убил свою стажерку Лори Клаусутис, будучи сенатором в конце девяностых.

20 мая, названная Трампом «больным человеком», Мика Бжезински заявила, что обратилась к Twitter, чтобы заблокировать твиты президента.