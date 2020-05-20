Мика Бжезински обсудит с главой Твиттера блокировку твитов Трампа
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Телеведущая Мика Бжезински объявила, что проведет встречу с главой Twitter Джеком Дорси по поводу твитов президента США Дональда Трампа, пишет Mediate.
Последние недели Трамп намекает в Twitter, что Джо Скарборо, муж и соведущий Мики Бжезински по программе Morning Joe, убил свою стажерку Лори Клаусутис, будучи сенатором в конце девяностых.
20 мая, названная Трампом «больным человеком», Мика Бжезински заявила, что обратилась к Twitter, чтобы заблокировать твиты президента.