Сенат США займется расследованием работы сына Байдена на Украине

Комитет сената по внутренней безопасности и правительственным США в результате партийного голосования одобрила повестку в суд свидетеля в рамках расследования украинской энергетической фирмы, которая наняла сына бывшего вице-президента Джо Байдена, Хантера Байдена. Об этом сообщает CNN.

Повестка в суд – это один из нескольких шагов, которые предпринимают представители республиканской партии в сенате, в ходе расследования, связанного с администрацией экс-президента США Барака Обамы и Джо Байдена, который баллотируется в 2020 году на пост главы американского государства.

Так, председатель комитета Рое Джонсон может вызвать для дачи показаний пиар-фирму Blue Star Strategies и потребовать у нее документы. Отмечается, что эта фирма работала с украинской компанией Burisma, в совете директоров которой числился Хантер Байден.

Республиканцы предполагают, что Байден-младший получил должность в Burismа ради влияния украинских властей на Джон Байдена, который был в то время вице-президентом США.

Это первая повестка в суд, санкционированная Джонсоном в отношении Burismа и Хантера Байдена, после окончания судебного разбирательства по делу об импичменте президента США Дональда Трампа.

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