Турция откроет границы 20 мая для граждан 31 страны, в том числе России. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что границы открыты для тех стран, откуда больше всего в страну приезжает туристов. Среди них также Грузия, Азербайджан, Украина, также ряд стран Европы и Ближнего Востока.

По словам министра культуры и туризма Турции Мехмета Нури Эрсоя, Анкара также начала консультации по данному вопросу с 70 государствами.

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