Турция откроет границы 20 мая для граждан 31 страны
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Турция откроет границы 20 мая для граждан 31 страны, в том числе России. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Отмечается, что границы открыты для тех стран, откуда больше всего в страну приезжает туристов. Среди них также Грузия, Азербайджан, Украина, также ряд стран Европы и Ближнего Востока.
По словам министра культуры и туризма Турции Мехмета Нури Эрсоя, Анкара также начала консультации по данному вопросу с 70 государствами.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ: