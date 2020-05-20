ЦИК Белоруссии принял заявки на участие в выборах президента от 15 кандидатов

Белоруссий ЦИК закончил прием заявок на выдвижение кандидатов на выборах президента, сообщает РИА «Новости».

Всего свои заявки на участие подали 15 человек.

Действующие президент Белоруссии Александр Лукашенко также подал заявку на участие в будущих выборах.

Президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа.

Ранее Лукашенко заявил, что будет участвовать в электоральной кампании.

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