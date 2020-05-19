Пелоси пожаловалась на ожирение Трампа

Спикер Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси высказалась об ожирении президента страны Дональда Трампа. Такое заявление она сделала в ходе интервью журналисту Андерсону Куперу.

Пелоси прокомментировала решение главы государства принимать гидроксихлорохин для профилактики новой коронавирусной инфекции.

«Я бы предпочла, чтобы он не принимал то, что не одобрено учеными, особенно в его возрастной группе и в его, скажем так, весовой группе», – отметила Пелоси, охарактеризовав «весовую группу» Трампа как «ожирение».

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал, что принимает по одной таблетке противомалярийного гидроксихлорохина в день, чтобы не заразиться коронавирусом.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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